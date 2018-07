La serie 'Bron/Broen' se traslada de nuevo. Después del remake estadounidense que hizo FX con 'The Bridge', ahora la historia se traslada al Canal de La Mancha. 'The Tunnel' se trata de una coproducción de Canal+ y Sky Atlantic. La ficción estará ambientada en el Eurotúnel, que cruza el Canal de La Mancha.



La historia es la misma de 'The Bridge', un problema de jurisdicciones hará que investigadores de ambos países se vean obligados a trabajar conjuntamente.



'The Tunnel' está protagonizada por Stephen Dillane ('Hunted', 'Juego de Tronos') y Clemencia Poésy ('Harry Potter', 'Birdsong') que darán vida a Karl Roebuck y Elise Wassermannqui respectivamente, serán los encargados de desenmascarar y atrapar a un asesino en serie que encuentra modos cada vez más originales de llamar su la atención.



También aparecerán en esta coproducción El elenco también incluye a Joseph Mawle ('Juego de Tronos'), Tobi Bakare ('Testigo mudo'), Jeanne Balibar, Mathieu Carrièrre, Thibault de Montalembert, Angel Coulby ('Merlin'), Jack Lowden ('Mrs Biggs'), Cédric Vieira, Sigrid Bouaziz, Keeley Hawes ('Ashes to Ashes'), Liz Smith ('The Royle Family') y Tom Bateman ('Da Vinci's Demons').



El primer capítulo se emitirá el 16 de octubre, y será el pistoletazo de salida de una temporada de 10 episodios.