'The Following' regresa en enero con más venganza

'The Following' regresa en enero de 2014 a Fox con más venganza. Así se puede ver el primer avance que ha publicado la cadena de la segunda temporada de la serie protagonizada por Kevin Bacon (en nuestro país se ha emitido en abierto en laSexta).



En esta primera promo, la cadena deja bien claro que la venganza será la gran protagonista de la próxima entrega de 'The Following'. En el vídeo aparece el agente del FBI Ryan, haciendo referencia al sacrificio que supuso capturar a Joe Carroll (James Purefoy), frente un corcho con infinidad de informes que lo conducen hasta su objetivo: "Arrestar a Carroll me costó todo y a todos".

Hace más de medio año que la serie creada por Kevin Williamson ponía punto final a una primera temporada en la que registró una media de 8 millones de espectadores. Desde entonces, los numerosos fans de Ryan Hardy (Bacon) se han mantenido en vilo.



La segunda temporada de 'The Following' se presenta, además, con nuevas caras como Jessica Stroup ('Ted'), quien dará vida a la sobrina de Ryan, Connie Nielsen ('Gladiator'), la nueva chica del agente, Sam Underwood ('Dexter'), Valerie Cruz ('Homeland') y Carrie Preston ('True Blood'), quien será una fiel aliede de Joe Carroll.