La cadena ABC ha sido la tercera network en presentar sus novedades para la próxima temporada en los UpFronts. Tras Fox y NBC, ABC ha presentado las series 'The Catch', 'Dr. Ken', 'The Family, 'The Muppets', 'Of Kings and Prophets', 'Quantico', 'The Real O'Neals', 'Wicked City', 'Uncle Buck' y 'Untitled Pate & Fishburne project'.



Renueva las ficciones 'Marvel's Agent Carter, 'Marvel's Agents of SHIELD', 'Black-ish', 'How to Get Away With Murder', 'Scandal', 'Once Upon a Time', 'Nashville' y 'Anatomía de Grey', que tendra una 12ª temporada.



La cadena ABC vuelva a confiar en Shonda Rhimes ('Anatomía de Grey') para su nueva serie 'The Catch'. Protagonizada por Mireille Enos ('The Killing') y Damon Dayoub ('NCIS'), narra la historia de una exitosa investigadora del fraude. No obstante Alice Martin está a punto de ser víctima de una estafa por parte de su novio.



'Quantico' está centrado en la base del FBI de Quantico, que comienza a entrenar a un nuevo grupo de reclutas, entre los que se encuentra un sospechoso de estar detrás de los ataques terroristas del 11 de septiembre.