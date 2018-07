Series canceladas y en peligro de cancelación

ABC, la cadena con más cancelaciones

De las diez series canceladas desde que comenzó la temporada 2012/2013, cuatro son de la programación de ABC. Se trata de '666 Park Avenue', 'Don’t Trust The B---- in Apartment 23', 'Last Resort' y 'Zero Hour'.



A este grupo se unirá, con toda probabilidad, la recién estrenada 'Red Widow', que tras los malos datos obtenidos en la premiere lo tiene muy difícil para continuar. Otras series que no pasarán la criba de los upfronts serán 'Body of Proof' y 'Happy Endings', ambas con pésimos datos de audiencia.



En la franja dudosa están 'Last Man Standing' y 'Malibu Country' que tienen un rendimiento aceptable pese a emitirse en viernes.



CBS, la network que siempre tiene éxito

Hasta el momento solo ha cancelado dos ficciones, 'Made in Jersey', 'Partners', dos series menores y que no eran grandes apuestas de la cadena.



A la cadena le van muy bien las cosas y suele tener éxito con prácticamente todo su catálogo seriéfilo. Pero, ojo, también hay series que tienen muchas posibilidades para la cancelación en mayo, se trata de: 'CSI NY', 'Vegas' y la recién estrenada 'Golden Boy'.



Es más complejo saber el futuro para 'The Good Wife', 'The Mentalist' o 'Rules of Engagement', pero es muy probable que las tres renueven en mayo.



El desastre de NBC

Fue la cadena que más series nuevas presentó durante los pasados upfronts. De momento ha cancelado dos de ellas 'Animal Practice' y 'Do No Harm'.



A este grupo se unirán con toda probabilidad 'Deception', 'The New Normal' y 'Smash' que no consiguen levantar cabeza y se quedan a muchísima distancia de la competencia.



Otras tres comedias tienen un futuro incierto que se mueve entre la cancelación y la renovación. Hasta mayo no sabremos si 'Go On', 'Community' y 'Whitney' renovarán por una temporada extra.



FOX: sin muchos sobresaltos

FOX no tiene un excesivo catálogo de series, (sólo emite programación hasta las 22 de la noche por lo que no tiene tantos huecos por rellenar), y ha mantenido unos datos de audiencia aceptables en casi todas sus ficciones.



Por ahora ha cancelado la comedia 'Ben and Kate' y 'The Mob Doctor', series sin audiencia y con poca calidad. Una de sus comedias de animación 'The Cleveland Show' parece que va a correr la misma suerte y desaparecerá de la programación de FOX para la próxima temporada.



El resto de sus ficciones o han sido renovadas ('New Girl' o 'The Following') u obtendrán renovación segura como 'Glee'.



The CW se queda sin series

Es la eterna cadena perdedora. De las pocas series que tiene en emisión ya ha cancelado una de forma oficial, 'Emily Owens M.D.' y otra de forma oficiosa a modo de temporada final, '90210'. Otra serie de estreno, 'Cult' se cancelará con toda probabilidad. Por otro lado, 'Beauty and the Beast' y 'The Carrie Diaries' se mueven en la cuerda floja.



El trío 'Arrow', 'The Vampire Diaries' y, en menor medida, 'Supernatural' es el que más alegrías le da a la cadena que, otra vez, tendrá que incorporar nuevas series y cancelar más de la mitad de las que tiene en emisión.