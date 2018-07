Sarah Paulson tendrá dos cabezas en 'Freak Show'

La cadena FX ya prepara la nueva temporada de 'American Horror Story'. La serie de Ryan Murphy estará ambientada en un circo de los horrores en los años 50 y se titulará 'Freak Show'.



Aunque ya se conocen algunos datos de la cuarta temporada, como que Jessica Lange, Kathy Bates y Angela Bassett repetirán en la serie de FX. Junto a ellas, los espectadores volverán a ver a Sarah Paulson, en la que será su cuarto personaje en la serie.



Precisamente ha sido Paulson la protagonista de la primera imagen de 'AHS: Freak Show'. La actriz encarnará a dos gemelas siamesas, Bette y Dott, nuevo reto profesional con el que ha bromeado en la red social Twitter con la siguiente frase: "Dos cabezas piensan mejor que una", que acompañaba de una foto.

So excited to be playing Bette AND Dot this season. Two heads are better than one! #AHSFREAKSHOW pic.twitter.com/jdZJSPercn