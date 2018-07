Regina y Garfio protagonizan los carteles de 'Once upon a time'

'Once upon a time' prepara su regreso con dos nuevas imágenes promocionales de la tercera temporada. El Capitán Garfio y la Reina Malvada son los protagonistas de los primeros carteles promocionales de la nueva temporada de 'Once upon a time'.



En el primero se puede leer "Creer que un pirata puede convertirse en héroe" y en el de Regina reza: "Creer que el amor de una madre puede más que un corazón oscuro".

La cadena ABC estrenará la nueva entrega el próximo 29 de spetiembre, un domigno que se avecina muy disputado: el finald e 'Breaking Bad' y el regreso de 'Homeland' a las cadenas de cable AMC y Showtime respectivamente pueden deslucir el estreno de la tercera temporada de la serie fantástica. Ese mismo día volverá 'Revenge' a la network.