Los personajes de 'The Walking Dead' huyen

Las dos nuevas promos de 'The Walking Dead', llamadas 'Please help me' y 'Cell Block Breach' tienen algo en común al margen de que se trata de videos bastante cortos de apenas unos segundos y es que en ambas aparecen los protagonistas bajo amenaza y escapando aunque no sabemos exactamente de qué.



Recordemos que en esta cuarta temporada, el grupo que todavía lidera Rick Grimes deberá huir de una amenaza que se espera mayor que los caminantes y el Gobernador, aunque por el momento no se sabe si corresponde a otro grupo de humanos (sabemos que van a encontrar a más supervivientes) o a un único personaje.



En la primera de las promos, 'Please help me', aparecen entre otras escenas una en la que una voz de mujer pide ayuda a Rick que se gira para ver de quien se trata.



En la segunda promo 'Cell Block Breach' podemos ver como Daryl ayudará a un niño a escapar cuando sufran un ataque dentro de la prisión.

Más vídeos en Antena3



'The Walking Dead' no solo se promociona en Estados Unidos, el primer episodio de la cuarta temporada de la serie de zombies, que se titulará "30 Days without an accident", ya cuenta con cuatro promos en Taiwan. Lo mejor será que los veas. A continuación.