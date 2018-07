'Once Upon a Time in Wonderland' y la quinta temporada de 'Modern Family', estrenos en ABC

Las fechas de los estrenos en las series de ABC han sido desveladas por la propia cadena. Ya se sabe que 'Modern Family' (5ª temporada) se estrenará con capítulo de doble duración.



La esperadísima serie 'Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D.', ambientada en el universo de 'Los Vengadores' ya tiene fecha de estreno, será el 24 de septiembre.



El spin-off de 'Érase una vez', llegará el 10 de octubre. Hay muchas ganas de conocer como será el universo de 'Érase una vez en el País de las Maravillas'.



A continuación, os dejamos el calendario completo de estrenos de la cadena ABC.



VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE

8 pm Last Man Standing (tercera temporada)8:30 pm The Neighbors (segunda temporada)



LUNES 23 DE SEPTIEMBRE

10 pm Castle (sexta temporada)



MARTES 24 DE SEPTIEMBRE

8 pm MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D. (estreno)

9 pm THE GOLDBERGS (estreno)

9:30 pm TROPHY WIFE (estreno)

10 pm LUCKY 7 (estreno)



MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE

8 pm The Middle (quinta temporada)

8:30 pm BACK IN THE GAME (estreno)

9 pm Modern Family (quinta temporada, doble episodio)

10 pm Nashville (segunda temporada)



JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE

9 pm Grey’s Anatomy (décima temporada, doble episodio)



DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE

8 pm Once Upon a Time ( tercera temporada)

9 pm Revenge (tercera temporada)

10 pm BETRAYAL (estreno)



MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE

9;30 pm SUPER FUN NIGHT (estreno)



JUEVES 3 DE OCTUBRE

10 pm Scandal (tercera temporada)



JUEVES 10 DE OCTUBRE

8 pm ONCE UPON A TIME IN WONDERLAND (estreno)