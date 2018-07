Las nuevas series de NBC

La semana que viene son los 'upfronts', una fehca en la que las cadenas estadounidenses hacen pública su parrilla de cara a la próxima temporada. Pero este año, pocas noticias van a quedar para la semana que viene, ya que las networks están haciendo públicos sus proyectos sin esperar a la fecha señalada.



Si Fox ha sido la primera cadena en presentar su lista definitiva de novedades para el curso 2013-2014, NBC no ha querido quedarse atrás y ya ha dado a conocer las nuevas series por las que apuesta.



La cadena del pavo real ha confirmado la cancelación de '1600 Penn', 'Whitney', 'Guys With Kids' y 'Up All Night'. Las únicas sobre las que no se ha pronunciado han sido 'Hannibal', 'Community', Go on' y 'The new normal'.



Pero no se ha quedado ahí. NBC ha confirmado dos nuevos dramas y cuatro comedias para la temporada que viene. 'Believe' y 'Crisis' son los dramas. El primero cuenta con Alfonso Cuarón como productor ejecutivo; el segundo tiene a Dermot Mulroney y Gillian Anderson como protagonistas.



'About a boy', 'Sean saves the word', 'The Michale J. Fox Show' y 'The family guide' son las comedias que podrán verse en NBC la próxima temporada.