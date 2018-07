'Sherlock' volverá a la televisión estadounidense el 19 de enero, compartiendo la misma franja que 'Downton Abbey' en la cadena PBS (en España emitida por Antena 3). Así los británicos tendrán la oportunidad de ver el primer capítulo de la tercera temporada antes que nadie debido a los derechos de estreno que tiene la cadena BBC, donde se podrá ver antes (auqnue aún no existe fecha confirmada).



Rebecca Eaton, productora ejecutiva de la serie, ha confesado a Entertainment Weekly que en su opinión esta será "la mejor temporada de Sherlock". Eaton, hace hincapié en el talento de los actores: "Dejan con la boca abierta, los capítulos son como pequeñas películas. Benedict y Martin están muy metidos en sus papeles de Sherlock y Watson, están tan cómodos con esa relación que es como estar en la habitación con ellos".

Pero Eaton no es la única que ha hablado, otra productora ejecutiva (Sue Vertue) agregó en un comunicado que "Estamos sumamente entusiasmados con esta nueva temporada de 'Sherlock'. Hemos trabajado en estrecha colaboración con nuestros socios, Masterpiece y PBS, en estos episodios y podemos prometer a nuestros fans que habrá valido la pena esperar por esta tercera temporada".



Esta espera ha tenido su origen, sobre todo, en las apretadas agendas de sus dos protagonistas. Tanto Benedict Cumberbatch como Martin Freeman han participado este año en grandes superproducciones de Hollywood (promociones y estrenos incluidos) que han dificultado el calendario de grabaciones de la serie, a Cumberbatch pudimos verle en 'Star Trek: en la oscuridad', y a Freeman en 'El Hobbit'.



De momento se sabe que el primer episodio se llama 'The Empty Hearse', en el que se resuelve el misterio de la muerte de Sherlock, y el segundo se titula 'The Sign of Three'. Además, Eaton ha confirmado que esta temporada tendrá únicamente 13 capítulos debido a la complicada producción.