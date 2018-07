Las networks cancelan 33 series de la temporada 2012/2013

ABC se desprende de 10 series que tenían cancelación anunciada

A lo largo de la temporada ABC se ha visto obligada a cancelar series que el año pasado presentó como platos fuertes. Es el caso de 'Last Restort', 'Zero Hour', 'Red Widow' y sobre todo 'Park Avenue 666'. Todas eran dramas de 40 minutos que no han contado con el apoyo de la audiencia. También ha hecho lo propio con dos comedias que sólo han tenido una temporada en antena: 'Family Tools' y 'How To Live With Your Parents', ambas estrenadas en durante la midseason.



Se despide también 'Body of Proof' en su tercera temporada, una serie con buenos datos en espectadores totales pero malos en demográficos (público entre 18/49 años). Tampoco volverán 'Don’t Trust The B---- in Apartment 23', ni 'Malibu Country'. Quizás la mayor sorpresa ha sido la cancelación de 'Happy Endings' que desde hacía varios meses se emitía los viernes con datos mediocres.



10 (+ ¿'Hannibal'?) series se van para siempre de la desastrosa NBC

Mientras el futuro de 'Hannibal' está aún por decidir, NBC ha dado carpetazo a diez ficciones, de las cuales 7 son estrenos de 2012/2013, que se despiden con una temporada en emisión. Es el caso de '1600 Penn', 'Animal Practice', 'Deception', 'Do No Harm', 'Guys With Kids' y las no tan esperadas 'Go On' (protagonizada por Matthew Perry) y 'The New Normal' (creada por Ryan Murphy).



De su catálogo de veteranas no volverán 'Smash' (con datos desastrosos en su segunda temporada), 'Up All Night' (con innumerables problemas en el set de rodaje) y 'Whitney' (que se salvó el año pasado in extremis). El 13 de mayo, día oficial para los upfronts NBC, se decidirá si la lista de canceladas son 10 u 11. Que guarden silencio desde la network respecto a la decisión de 'Hannibal' puede ser una buena señal de que aún no hay una decisión tomada.



CBS despide la temporada con sólo 6 cancelaciones

A CBS le van tan bien las cosas que sólo ha cancelado 6 de su amplísimo catálogo de series. Con una temporada emitida dicen adiós 'Golden Boy', 'Made in Jersey', 'Partners' y la que era una de las series más potentes, 'Vegas' (que pasó a emitirse los viernes).



Después de varias temporadas en la cuerda floja 'Rules of Engagement' se despide definitivamente de los espectadores en su séptima temporada. Y también se cancela un peso pesado de la programación de CBS, 'CSI: NY'. Tras 9 temporadas y 197 capítulos se va la tercera franquicia made in CSI. El año paso le tocó el turno a la versión Miami y para la temporada 2013/2014 sólo se emitirá la serie matriz, 'CSI' en su modalidad Las Vegas.



The CW se desprende de tres series

No le han ido tan mal las cosas a la network especializada en público adolescente. Los buenos resultados de 'Arrow' y 'Crónicas Vampíricas' han hecho que mantenga el tipo durante toda la temporada. No obstante The CW ha decidido que '90210' pasara a mejor vida tras el fin de su quinta temporada y más de 100 episodios emitidos.



También se caen de la programación 'Cult' y 'Emily Owens M.D', dos sonoros fracasos de la temporada 2012/2013. Nadie las echará de menos.



FOX deja atrás 4 series prescindibles

FOX es una cadena que nunca tiene grandísimos éxitos ni enormes fracasos. Su audiencia estable y de calidad, no suele acudir a la competencia. De las series estrenadas en 2012/2013 FOX sólo se ha visto obligada a cancelar 'Ben and Kate' y 'The Mob Doctor'.



En el grupo de las veteranas la cancelación de 'The Cleveland Show' (en su cuarta temporada) era crónica de una muerte anunciada y la serie de animación de FOX con menos audiencia. También dice adiós con dos temporadas en emisión 'Touch', que el año pasado renovó por en el último momento, pero que no volverá en 2013/2014.