UPFRONTS 2015/2016

La cadena NBC abre la semana de los UpFronts, unos días en los que se concentran todos los anuncios de cara a la nueva temporada en las parrillas televisivas.



La network ha presentado sus estrenos de cara a la próxima temporada televisiva. 'Heroes Reborn', 'The Player', 'Heartbreaker' y 'Blindspot' son algunas de las nuevas ficciones de la NBC.



NBC vuelve a contar con las series 'The Mysteries of Laura','Ley y orden: Unidad de víctimas especiales', 'Gimm', 'The Blacklist, 'Chicago Fire' y su spin-off, 'Chicago PD', de cara a la próxima temporada.



'Blindspot', la nueva serie policial de NBC, cuenta la historia de Jane Doe (Jaimie Alexander), una despampanante joven, que es descubierta en Times Square, en pleno centro de Nueva York, totalmente desnuda y cubierta por misteriosos e intrigantes tatuajes. La chica, totalmente desorientada, no tiene ningún tipo de recuerdo de quién es o cómo llegó hasta ahí.



'Hearbreaker' está basado en la vida real de la doctora Kathy Magliato. La ficción cuenta la historia de Alex Panttiere (Melissa George), una famosa doctora conocida a nivel mundial por sus avances e investigaciones en el campo del transplante de corazón.



'The player' llega de la mano de los productores ejecutivos de 'The Blacklist' y cuenta con la presencia de Wesley Snipes y Philip Winchester ('Fringe'). El nuevo encargo de NBC es un thriller de acción ambientado en la ciudad de Las Vegas y está centrado en un exoperativo militar que se convierte en un experto en seguridad involucrado en un juego de alto riesgo, donde una organización de gente adinerada juega con su capacidad de detener algunos de los mayores crímenes.