Naveen Andrews será Jafar en 'Once Upon a Time in Wonderland'

Durante la Comic Con, que se está celebrando en San Diego estos días, el actor ha comunicado a The Hollywood Reporter que encarnará al villano de Disney Jafar. Este personaje promete tener mucho peso en lo que será la primera temporada de la serie.



La ficción de la ABC, que se estrenará en Estados Unidos el 10 de octubre de este año, contará con un Jafar "radicalmente diferente" según asegura Andrews, que ayudará a resolver a lo largo de los episodios con flashbacks misterios como lo son por qué está en Wonderland o cómo llego el Genio a la lámpara.



'Once Upon a Time in Wonderland' será autoconclusivo

Los productores de esta nueva serie fantástica para la televisión en abierto americana han prometido que la serie tendrá un principio y un final. No dejarán abierta ninguna trama como lo hace su hermana 'Once Upon a Time' ('Érase Una Vez').



La protagonista será una joven Alicia (Sophie Lowe), que contará su aventura en una tierra extraña en la que conoce una Sota de Corazones (Michael Socha), a la Reina de Corazones (Emma Rigby), a Cyrus (Peter Gadiot) o al Conejo Lithgow)