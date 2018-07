Una 'midseason' cargada de estrenos policiacos

Las parrillas ya están casi cerradas. Muchas series que anunciaron su renovación en verano ya tienen fecha de vuelta, y muchos estrenos han sido relegados a la midseason para no eclipsar a los más veteranos y mayores apuestas de las cadenas.



Enero parece ser el plato fuerte de los cinco meses que componen este periodo "entre-estrenos" que cada año nos trae más de una sorpresa. 'Mob City', 'Chicago PD', 'Enlisted', 'True Detective', 'Looking', 'Intelligence' o 'Resurrection' han esperado al invierno para llegar a las pantallas estadounidentes, mientras que otras como 'Raising Hope', 'Almost Human', 'Major Crimes', 'Banshee' o 'The Following' ya son viejas conocidas. Aquí os dejamos el calendario de estrenos hasta marzo.



Noviembre 2013



Día 15: 'Raising Hope' (FOX)

Día 18: 'Almost Human' (FOX)

Día 22: 'Nikita' (CW)

Día 25: 'Major Crimes' (TNT)



Diciembre 2013



Día 1: 'Treme' (HBO)

Día 4: 'Mob City' (TNT)



Enero 2014



Día 2: 'Community' (NBC)

Día 8: 'Chicago PD' (NBC)

Día 10: 'Enlisted' (FOX), 'Banshee' (Cinemax)

Día 12: 'Shameless', 'House Of Lies' y 'Episodes'(Showtime), 'Girls' y 'True Detective' (HBO)

Día 13: 'Switched at Birth' (ABC Family)

Día 19: 'Looking' (HBO), 'Sherlock' (PBS/BBC)

Día 20: 'The Following' (FOX)

Día 28: 'The Capones' (Reelz)



Febrero 2014



Día 24: 'Intelligence' (ABC)



Marzo 2014



Día 9: 'Resurrection' (ABC)

Día 30: 'Call the Midwife' (BBC), 'Mr Selfridge' (ITV)