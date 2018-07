Don Draper vuelve. El portal Digital Spy ha publicado las primeras imágenes de Jon Hamm luciendo el sombrero del protagonista de 'Mad Men'. La serie de AMC se encuentra en pleno rodaje de su séptima y última temporada, que se estrenará el 13 de abril en EEUU.



'Mad Men' encara su recta final, que será dividida en dos entregas, estretegia que ya hizo AMC con el final de 'Breaking Bad'. La serie creada por Matthew Weiner terminará en 2015, ya que los primeros 7 capítulos arrancan el 13 de abril y los 7 siguientes se estrenarán el año que viene. La primera mitad se llamará "The Beginning" ("El principio"), mientras la segunda será "The End of an Era" ("El final de una era").