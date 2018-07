El futuro ya está aquí con 'Almost Human', la nueva serie de J.J. Abrams

La trama de 'Almost Human' nos trasladará a un futuro próximo. La serie de J.J. Abrams situará a androides conviviendo en sociedad con los humanos. Uno de esos humanoides es policía y hará una alianza con un agente humano. El estreno de la primera temporada tendrá lugar el 4 de noviembre en la cadena estadounidense Fox.



En esta nueva promo del canal Fox se puede ver la notable ambientación futurística de Los Ángeles en el año 2048. 'Almost Human' contará con el inconfundible sello de J.J. Abrams que hace de la serie un fenómeno, incluso antes de su estreno.



La serie estará protagonizada por Karl Urban ('Star Trek', 'El Señor de los Anillos'), Michael Ealy ('Common Law', 'The Good Wife'), Lili Taylor ('A dos metros bajo tierra'), Minka Kelly ('Friday Night Lights'), Michael Irby ('The Unit'), Mackenzie Crook ('Piratas del Caribe') y Mekia Cox ('El mentalista').