'The Rocky Horror Picture Show' regresa en forma de TV movie a Fox. Laverne Cox ('Orange is the new black') protagoniza esta serie, de la que ya hay primer avance.



Junto a Cox, completan el reparto Adam Lambert, Reeve Carnay y Victoria Justice. Tim Curry, protagonista de la película de 1975, también estará en la ficción, que se ha presentado como una de las apuestas de la cadena para la próxima temporada.