Fox y NBC se adelantan a los UpFronts y confirman nuevas series

En la semana de los UpFronts en EEUU cada vez se anuncian menos estrenos. Las networks no se esperan a esa semana (que tendrá lugar este año del 12 al 16 de mayo) y empiezan a confirmar nuevos proyectos. Las últimas han sido NBC y Fox.



NBC ha ordenado una primera temporada para tres dramas y una comedia de cara a la temporada 2014-2015. Se trata de 'State of Affairs', un drama centrado en la CIA protagonizado por Katherine Heigl ('Anatomía de Grey'), el thirller 'Allegiance' y el drama político 'Odyssey'. La comedia es 'Marry Me', del creador de 'Happy Endings'.



En cuanto a Fox, la cadena ha dado luz verde a 'Red Band Society' (la adaptación estadounidense de 'Pulseras Rojas') y 'Gotham', la precuela de 'Batman', como ya hemos informado.