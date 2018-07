FOX espacia sus estrenos y renovaciones

Debido a sus obligaciones deportivas, el canal FOX debe hacer mil malabarismos para cuadrar los estrenos de la nueva temporada televisiva. El canal ha decidido empezar a lanzar sus contenidos una semana antes de la semana 'oficial' de reanudación.



'Bones' - 16 de septiembre

'The Mindy Project' - 17 de septiembre

'New Girl' - 17 de septiembre

'Glee' - 26 de septiembre

'American Dad' - 29 de septiembre

'Bob’s Burgers' - 29 de septiembre

'The Simpsons' - 29 de septiembre

'Raising Hope' - 8 de noviembre

'Family Guy' - 2014

'The Following' - 2014



'Almost Human' (drama futurista) - 4 de noviembre



'Gang Related' - 2014



'Sleepy Hollow' - 16 de septiembre



'Crisis' (suspense) - 2014

'Rake' (comedia) - 2014



'Dads' (comedia) - 17 de septiembre



'Brooklyn Nine-Nine' (comedia) - 17 de septiembre



'Enlisted' (comedia) - 8 de noviembre



'Us & Them' (comedia) - 2014



'Surviving Jack' (comedia) - 2014



'Murder Police' (animación comedia) - 2014