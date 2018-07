El regreso de 'Will and Grace', la gran apuesta de NBC

La cadena NBC dio el pistoletazo de salida de los UpFronts de la televisión estadounidense. Este lunes comenzaron, aunque como viene siendo ya habitual, las cadenas se han adelantado confirmando algunas renovaciones y cancelaciones.

La gran apuesta de NBC para la próxima temporada será el regreso de 'Will and Grace'. La serie volverá la noche de los martes a la cadena con su reparto original, encabezado por Debra Missing y Eric McCromack.

El último gran éxito de NBC, 'This is us', ya conocía su doble renovación. Lo que ha anunciado la network en estos UpFronts es que el estreno de la segunda temporada irá después de la emisión de la SuperBowl, la emisión televisiva con más audiencia.

Las novedades que ha presentado la cadena este lunes fueron las series 'Rise', 'A.P. BIO', 'Good Girls', 'Champions', 'Reverie' y 'The Brave'.

NBC también ha anunciado las renovaciones de 'Chicago MED', 'Shades of Blue', la serie de Jennifer Lopez, y 'Timeless'. No han tenido la misma suerte las ficciones 'Aquarius', 'The Blacklist: Redemption', 'Grimm' y 'Powerless', que han sido canceladas.