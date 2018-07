Dos nuevos carteles promocionales de 'Once Upon in Wonderland'

'Once Upon a Time in Wonderland' va revelando cada día sus cartas. Con el reparto casi completado ya han comenzado el "bombardeo" promocional antes de su estreno estadounidense el 10 de octubre.



La serie spin-off de 'Once Upon a Time' (o 'Érase una Vez' que actualmente emite Antena 3 en España), ha mostrado los dos póster que dan a entender lo romántica que será su primera temporada. Alicia (Sofía Lowe) en brazos de Cyrus (Peter Gadiot) o a contraluz a punto de fundirse en un beso.



'Once Upon a Time in Wonderland' contará la historia de Alice (Sofía Lowe), una joven internada que habla a sus médicos de un mundo imaginario. Su tratamiento debería hacerle olvidar todo, incluso a su gran amor, el genio misterioso Cyrus (Peter Gadiot) que vive en este mundo maravilloso. Antes de que eso se produzca, Alice es salvada por la Sota de Corazones (Michael Socha) y el Conejo blanco (John Lithgow) para conducirla a este mundo donde se encuentra también Jafar (Naveen Andrews).