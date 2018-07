Cristin Milioti habla sobre la madre de 'Cómo conocí a vuestra madre'

Esta nueva entrega de 'Cómo conocí a vuestra madre' se centrará en el personaje que interpreta Cristin Milioti. Se verá el tan esperado encuentro entre Ted Mosby (Josh Radnor) y la madre de sus hijos, que según Milioti, "será muy emocionante" y dejará "satisfechos" a todos los fans de la serie, en declaraciones a la web TVLine.



Milioti define a su personaje en 'Cómo conocí a vuestra madre' como "la versión femenina de Ted" y afirma que supone mucha presión dar vida a la tan esperada madre: "Espero que todo el mundo me quiera, aunque estoy en excelentes manos", dice Milioti en referencia al equipo de la serie.



Además, reconoce que nunca había visto antes la serie, por lo que vio todos los episodios sabiendo que ella sería la madre. "Si la hubiera visto, y después me hubiera enterado que era yo, me hubiera dando mucho más miedo".



La personalidad de la madre será "extrovertida, cariñosa y con un gran corazón", según la propia Milioti y añade que el sentido del humor de la madre es muy cursi, muy parecido al de Ted.



El estreno de la novena y última temporada será el 23 de septiembre en la cadena estadounidense CBS.