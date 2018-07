La cadena ABC sorprende a sus espectadores con una avalancha de cancelaciones. La network ha anunciado que cancela 11 de sus ficciones, entre las que destacan 'Castle', 'Nashville', 'The Muppets' y 'Agente Carter'.



Junto a estas series, completan el listado de 11 cancelaciones las ficciones 'Galavant', 'The Family', 'Rookie Blue', 'Invisibles', 'Of Kings and Prophets', 'Wicked City' y 'The Astronaut Wives Club'.