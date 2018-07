'Agents of S.H.I.E.L.D' consigue la temporada completa

Los superhéroes de Marvel contarán con una temporada completa para combatir el mal. La cadena ABC ha confirmado la temporada completa para la serie 'Agents of SHIELD'. La primera temporada de la ficción creada por Joss Whedon fue concebida como una tanda de la que apenas se habían grabado diez capítulos, pero ahora tendrá 22 episodios.



La serie protagonizada por Clark Gregg se convierte en uno de los mejores estrenos de otoño junto con 'Sleepy Hollow' en Fox y 'The Blacklist' en la NBC. El primer capítulo de 'Agents of ShIELD' fue visto por 12 millones de espectadores en ABC.



En tan solo tres capítulos, 'Agents of S.H.I.E.L.D' ya ha contado con dos grandes cameos como son Cobie Smulders, que apareció en el piloto dando vida a la agente Maria Hill, el mismo personaje que interpretó en 'Los Vengadores', y Samuel L. Jackson, haciendo lo propio como Nick Fury.