ABC propone un septiembre de humor y fantasía

Septiembre es el mes elegido por ABC para realizar la mayoría de estrenos y renovaciones. Todas las series que continúan su emisión en el canal americano, a excepción de 'Suburgatory' de la que aún no se sabe la fecha de estreno de su tercera temporada, volverán a las pantallas estadounidenses en septiembre. Las primeras 'Last Man Standing' y 'The Neighbors' ('Vaya Vecinos' en España) y la última 'Scandal', que regresará el 3 de octubre.

'Castle' (ciencia ficción) - 24 septiembre

'Anatomía de Grey' - 26 septiembre

'Last Man Standing' - 20 septiembre

'The Middle' - 25 septiembre

'Modern Family' - 25 septiembre

'Nashville' - 25 septiembre

'The Neighbors' - 20 septiembre

'Once Upon a Time' - 29 septiembre

'Revenge' - 29 septiembre

'Scandal' - 3 octubre

'Suburgatory' - 2014



Los estrenos de ABC de esta temporada serán:

'Agents of S.H.I.E.L.D.' (ciencia ficción) - 24 septiembre





'Betrayal' (drama) - 29 septiembre

'Killer Women' (drama criminal/policiaco) - 2014

'Lucky 7' (drama) - 24 septiembre





'Mind Games' (drama policiaco) - 2014







'Once Upon a Time in Wonderland' (fantástica) - 10 octubre







'Resurrection' (ciencia ficción) - 2014





'Back in the Game' (sitcom) - 25 septiembre







'Trophy Wife' (sitcom) - 24 septiembre







'The Goldbergs' (comedia) - 24 septiembre







'Mixology' (sitcom) - 2014







'Super Fun Night' (sitcom) - 2 octubre