William Levy rompe su silencio tras la polémica con Elizabeth Gutiérrez y se acuerda de sus hijos: "Tengo muchas cosas que decir"

La relación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez ha sido una montaña rusa con varias rupturas en los últimos años. Hace unos meses, parecía que su reconciliación iba por buen puerto y les pudimos ver derrochando amor por España.

No obstante, hace unos días que la actriz anunciaba entre lágrimas que se habían separado de nuevo. Poco después, sus fans se desconcertaron cuando se publicaron las visitas de la policía a su casa tras algunos altercados familiares.

Hasta ahora, Levy había subido a redes algunos mensajes enigmáticos, pero acaba de romper su silencio en Instagram.

La estrella cubana ha asegurado que tiene "muchas cosas que decir" mientras ha puesto el foco en sus hijos.

"Tengo mi versión de la historia. Pero yo nunca haría algo que deje a la madre de mis hijos mal. Yo siempre he priorizado la salud mental de mis hijos y así seguirá siendo. Es más, ellos saben quién soy y la verdad de todo. Seguiré tranquilo dedicado a mis hijos y mi carrera. Love you all (Os quiero a todos)", ha dicho en el mensaje.

Instagram Stories de William Levy | Instagram @willevy

Por su parte, Elizabeth Gutiérrez acudía a la entrega de premios New You Beauty Awards en Miami ajena a su polémica. Levy y Gutiérrez tienen dos hijos: Christopher, de 18 años, y Kailey, de 14.