Sebastián Yatra llora la muerte de Itziar Castro en una emotiva carta: "Te llevaré tatuada en el alma"

Itziar Castro falleció la pasada madrugada del viernes 8 de diciembre tras una parada cardiorrespiratoriamientras ensayaba en la piscina municipal cubierta de la localidad gerundense de Lloret de Mar un espectáculo de natación sincronizada dirigido por Anna Tarrés.

La actriz alertó de una indisposición y fueron alertados los servicios de emergencias, aunque nada pudieron hacer por su vida al llegar y realizar las maniobras de reanimación pertinentes.

España se ha volcado con la intérprete, muy querida por su continua lucha por incontables causas como la gordofobia, sobre la cual escribió una poderosa carta días antes de su muerte.

Imagen de archivo de Itziar Castro | Europa Press

Han sido multitud de rostros conocidos del mundo del espectáculo, compañeros, seres queridos e incontables los fans que se han despedido de ella por redes sociales. Uno de los últimos ha sido Sebastián Yatra, amigo de la actriz después de coincidir en la serie de Netflix Érase una vez... pero ya no.

El cantante se ha unido a las muestras de cariño hacia Itziar con una conmovedora carta en Instagram:

"Amiguita, me duele el corazón verte partir, saber que llevábamos tiempo ya sin vernos, en cada paso por Madrid hablando de cuándo nos juntábamos de nuevo a tomarnos un café, y el trabajo y los compromisos lo seguían posponiendo, qué rabia no haber sacado una hora, porque una hora de risas contigo daba felicidad mucho tiempo, me enseñaste cosas que no puedo compartir aquí jajaja, y el amor que siento por ti ha sido muy real, te extrañaré, pero te llevaré tatuada en el alma (y no como los tatuajes falsos que nos hacíamos en la serie), el cielo o donde sea que vayamos se acaba de ganar un tesorito con un corazón que se hará sentir. Te quiero, ojalá no sea un para siempre esta despedida".

Itziar Castro contó con una filmografía entre la que destacan títulos como Rec 3, Blancanieves, Las brujas de Zugarramurdi, Pieles, Matar a Dios o Campeones.

En el apartado televisivo, aparte de la mencionada serie de fantasía y debut de Yatra en la interpretación, la actriz participó en Vis a vis o Paquita Salas.