Sale a la luz un nuevo testimonio de una actriz que señala a Dan Schneider de acoso y abuso y el productor responde

Ocurrió hace escasos meses. Tras la serie documental Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV, salieron a la luz numerosos testimonios de actores y trabajadores de los 90 y 2000 que relataron sus dramas personales dentro de las series de la compañía bajo el mandato del productor Dan Schneider.

Ahora, la polémica ha vuelto a revivir después de que Lori Beth Denberg, miembro del elenco de la serie All That, haya revelado en una reciente entrevista los comportamientos que tenía Schneider con ella. Estos iban desde mostrarle pornografía hasta tocarla indebidamente.

Denberg protagonizó All That durante cuatro temporadas entre 1994 y 1998, mientras Schneider fue el productor de esta serie de comedia, por lo que la convivencia entre ellos era muy común.

La actriz compartió todo lo que hizo Dan Schneider durante el tiempo que trabajó y convivió con ella desde que tenía 18 años hasta los 21. Relata que, en su 19 cumpleaños, en 1995, Schneider le mostró clips de pornografía en su ordenador durante una reunión en su oficina. "Siento que fue la primera vez que se aprovechó de mí", explica al medio Business Insider, y aseguró que con el paso del tiempo, la situación empeoró.

Entre las múltiples situaciones que Lori vivió con Dan Schneider, explicó que una vez durante una comida con otros miembros y escritores de All That, el productor preguntó a los demás si consideraban que el tamaño de los pechos de la actriz eran diferentes.

Durante la larga entrevista, la actriz mencionó que entre ella y Dan Schneider existía una "amistad extraña y abusiva", pues otras de las cosas que vivió con él fue quedarse en su casa a dormir, darse masajes mutuos, y hasta hubo una ocasión en la que él le tocó indebidamente los pechos y se los puso en la boca.

Dan Schneider responde

Ante estas acusaciones, el productor no se ha callado y ha querido responder. "Las acusaciones de Lori Beth contra mí son tremendamente exageradas", le dijo al medio E! en un comunicado, "y, en la mayoría de los casos, falsas".

Penny Marshall y Cindy Williams con el productor Dan Schneider de Nickelodeon en Sam y Cat, protagonizada por Jennette McCurdy y Ariana Grande | Getty

"Como dije anteriormente, hubo momentos, particularmente en los primeros años de mi carrera, en los que cometí errores y mostré poco juicio como líder", añadió. "Si hice eso con respecto a Lori Beth, le pido disculpas. Pero no puedo disculparme por cosas que no hice".