¿Es real todo en La casa de empeños? Secretos y curiosidades del programa que triunfa en Mega

La casa de empeños es un clásico de Mega, uno de esos programas que siempre que lo pillas haciendo zapping te entretiene y no lo sueltas hasta saber cómo van a cerrar el trato o si el objeto que han llevado hasta la tienda Gold and Silver Pawn Shop es falso o no.

Estrenado en EEUU en 2009, rápidamente se convirtió en uno de los programas favoritos de la televisión de pago norteamericana y, después, en un fenómeno global, emitido en 150 países y doblado en 38 idiomas que, con 21 temporadas ya a sus espaldas, acumula 675 episodios. Hoy os contamos algunos secretos y curiosidades sobre cómo se hace este mítico programa comandado por Rick, Corey, Austin y el viejo, ya desaparecido, Richard.

La casa de empeños | Mega

Los protas ya no atienden al público en la vida real

Que nadie se piense que Rick y compañía son actores y que todo es mentira. Por supuesto que son profesionales de los empeños y se dedican a ello, pero la fama tiene un precio y ya no pueden regentar la tienda como antaño. Resulta que desde hace tiempo no trabajan detrás del mostrador de Gold and Silver Pawn Shop a causa de las leyes de privacidad del estado de Nevada: al recibir a tantos turistas y curiosos, se hacían demasiadas fotos dentro de la tienda y eso comprometía la privacidad de los verdaderos clientes, así que optaron por no estar de cara al público (aunque ocasionalmente salen a hacerse fotos con los fans).

La tienda se cierra y los objetos se seleccionan antes

Lo primero que hay que saber es que Gold and Silver Pawn Shop es un negocio real que funciona en Las Vegas, donde, de hecho, se ha convertido en una atracción turística para incontables viajeros. Sin embargo, grabar el programa requiere de cierta planificación. Aunque esto rompa un poco la magia de la televisión, si lo pensamos resulta bastante obvio: no pueden tener las cámaras todo el día grabando a la espera de que alguien llegue al mostrador con algo interesante.

Así, lo que hacen es cerrar la tienda al público durante los días de grabación (si no lo hiciesen, estaría hasta arriba de fans intentando que se les viese por la tele) y todos esos clientes que vemos en pantalla y sus objetos han sido previamente seleccionados por el equipo de producción. Esto no significa que sean falsos, simplemente que las grabaciones de televisión necesitan ser organizadas por el equipo para que cada capítulo no esté lleno de contenido aburrido. Cuando se graba, el público general tiene que salir de la tienda. ¿Entonces quiénes son esas personas que vemos de fondo pululando por ahí? Efectivamente, son extras.

¿Hay guion en La casa de empeños?

Resolvamos esta duda que seguro que muchos espectadores se han planteado alguna vez. La respuesta ambigua sería: sí y no. Los protagonistas del programa no siguen un guion detallado con líneas de diálogo, pero sí hay una idea general de cómo deben transcurrir las situaciones, que han sido previamente preparadas. Los artículos que vemos en pantalla son antigüedades de verdad y los clientes que las compran y las venden, también. Ahí no hay trampa ni cartón.

Lo que sí sucede es que el equipo de producción, además de tener controlados los objetos, también realiza contactos previos con los vendedores y compradores para asegurarse que sus ofertas económicas serán más o menos razonables, para que cuando se "enfrenten" a los trabajadores de la tiendan puedan saber que todo saldrá más o menos según lo esperado. No obstante, no se libran de algún mal negocio, falsificaciones (como puedes ver en el vídeo) o, incluso, de haber sido estafados en alguna ocasión.

No pueden dar mala imagen

Siendo un programa de corte simpático, se espera que las estrellas de La casa de empeños no anden por ahí metiéndose en problemas o dando mal ejemplo. De lo contrario, podría haber consecuencias. Es lo que sucedió con Olivia Black, miembro secundario del elenco (en torno a la quinta temporada), a la que echaron del programa cuando salieron a la luz en internet unas fotos suyas de corte erótico. Ella aclaró que no se trataba de pornografía en sí, sino de una sesión para un grupo de pin-ups y chicas tatuadas, pero aún así no se le permitió seguir en La casa de empeños. En cambio, sí mantuvo su puesto de trabajo en la tienda, aunque posteriormente ella lo dejó.

Objetos prohibidos: estas son sus reglas

Aunque nos parezca que en La casa de empeños compran y venden de todo, lo cierto es que tienen ciertas líneas rojas. Por ejemplo, hemos visto muchas veces cómo compran armas de fuego, pero hay un secreto: solo pueden aceptarlas si son previas a 1898. Con los cromos deportivos pasa algo parecido y solo cogen desde los años 60 del siglo pasado hacia atrás. Tampoco pueden comprar muebles antiguos porque carecen del suficiente espacio de almacenaje y tienen vetados los Beanie Babies, unos peluches que se popularizaron en los años noventa y en torno a los cuales existe muchísima especulación.