Muere la actriz ucraniana Oksana Shvets durante un bombardeo ruso

Ucrania y Rusia se enfrentan en una guerra que, por ahora, no da tregua. Ambas naciones están sufriendo bajas en sus filas, pero los civiles ucranianos fallecidos encrudecen este conflicto. Para evitar la muerte, más de 3 millones de refugiados han abandonado su país en dirección a los países vecinos, de los que España ha acogido alrededor de 1000.

Los bombardeos asolan poblaciones de Ucrania y ciudades como Mariúpol han sido en gran parte destruidas. Ahora, uno de estos ataques se ha cobrado la vida de Oksana Shvets, una reconocida actriz ucraniana.

La mujer ha fallecido a los 67 años en la explosión de un misil en Kiev. Así lo ha confirmado el Young Theatre, la compañía teatral a la que pertenecía desde 1980: "La condecorada artista de Ucrania Oksana Shvets murió durante un ataque con explosivos contra un edificio residencial en Kiev".

"Hay un dolor irreparable en el Young Theatre. Un recuerdo brillante para la talentosa actriz. ¡No hay perdón para el enemigo que ha venido a nuestra tierra!", publicaron desde su cuenta de Facebook según ha recogido Variety.

El medio Kyiv Post también lo ha confirmado mostrando una imagen de la actriz: "Oksana Shvets fue asesinada en Kiev durante la guerra".

Esta actriz desempeñó gran parte de su carrera en los escenarios ucranianas. Debido a su dilatada trayectoria, recibió uno de los mayores premios que concede el gobierno ucraniano a sus artistas: El premio Artista con Mérito.

Shvets pasó por el cine con películas ucranianas, como 'Tomorrow Will Be Tomorrow', 'The Secret of St. Patrick', 'The Return of Mukhtar' y el programa de televisión 'House With Lilies'.

Esta muerte se une a la infame lista de artistas fallecidos en esta guerra. Recientemente se informó de la muerte del actor Pasha Lee a los 33 años. Así como del periodista y cineasta estadounidense Brent Renaud.

