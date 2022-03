Mila Kunis nació en Chernovtsi al oeste de Ucrania, en 1983. Antes de cumplir los 10 años se mudó a Estados Unidos en 1991 donde vive desde entonces. Ahora, con el conflicto bélico que ha estallado en su país de nacimiento, la actriz se ha comprometido a ayudar al pueblo ucraniano.

Kunis ha hecho un llamamiento para apoyar a la población afectada. Lo ha hecho a través de un vídeo junto a su marido, Ashton Kutcher. Las dos ex-estrellas de 'Aquellos maravillosos 70' han lanzado una campaña popular para recaudar fondos.

Según han explicado, el objetivo es llegar a los 30 millones de dólares y distribuirlos entre las ONG del territorio ucraniano para facilitar la llegada de recursos. Estos suministros estarán destinados a soportes básicos y a viviendas para los desplazados, que ya son más de 1 millón en, a penas, una semana de conflicto y entre los que destacan ancianos, mujeres y niños.

Así, los actores han aportado 3 millones de su bolsillo. Y, por ahora, la campaña ya ha superado los 2 millones y medio de dólares en donaciones. Para ello, han dicho que colaborarán con GoFundMe, Airbnb o FlexPort.org.

"Estamos recaudando fondos para apoyar mediante un esfuerzo de socorro que tendrá un impacto inmediato y brindará la ayuda humanitaria y de refugiados que tanto se necesita en el área", ha asegurado Kunis.

"Siempre me he considerado una estadounidense, una estadounidense orgullosa. Amo todo lo que este país ha hecho por mi familia y por mí, pero hoy más que nunca me he sentido orgullosa de ser ucraniana. La gente de Ucrania es fuerte y valiente, pero ser fuerte y valiente no significa que no seas digno de apoyo", comentó. "Necesitamos apoyar al pueblo de Ucrania. Por favor, ayúdenos". pidió a los espectadores.

La actriz no ha sido la única en las últimas horas en mostrar su apoyo al pueblo ucraniano. Benedict Cumberbatch hizo lo propio durante la jornada de ayer en medio de la ceremonia de la entrega de su estrella en el paseo de la fama de Hollywood.

Entre el millón de refugiados que ha huido de Ucrania, el grueso han sido acogidos por Polonia, distribuyéndose el resto entre los países fronterizos como Hungría, Moldavia, Bielorrusia, Rumanía o Eslovaquia.

Seguro que te interesa:

Su mujer y su ex: Mila Kunis y Demi Moore se unen para 'burlarse' de su relación con Ashton Kutcher