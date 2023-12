Muere el legendario cómico Norman Lear y Jennifer Aniston se despide destrozada

El legendario cómico estadounidense Norman Lear ha fallecido a los 101 años, según ha informado su familia en un comunicado.

Lear fue el creador y productor de All in the Family (1971-1979), Maude (1972-1978), Sanford and Son (1972-1977), One Day at a Time (1975-1984), The Jeffersons (1975-1985) y Good Times (1974-1979), entre otras series. Fue una figura televisiva inolvidable de la década de los 70 en EEUU y marcó las vidas de muchos actores.

Una de las más afectadas ha sido Jennifer Aniston, que le ha dedicado este admirado tributo:

"Norman Lear. Sus series marcaron mi infancia y haber podido conocerlo fue uno de mis mayores honores. Él marcó tanto la diferencia. Un impacto enorme en televisión y humanidad. Era capaz de abordar tensos temas políticos durante tiempos difíciles y nos hacía reír y aprender. Añoro esos días. Cuando la creatividad era una herramienta para aprender y podía inspirar a la gente a pensar tal vez solo un poco diferente. Y por supuesto reír. Nuestra mejor herramienta para sanar", reflexiona Aniston en su Instagram, donde también compartió varias fotos con él.

"Él fue el hombre más amable y gentil. Cuando estabas en su presencia eras la única persona en la habitación. Hacía que todo el mundo se sintiera así. Incluso cuando alguien tenía diferentes creencias que él. Eso es lo que hacía la vida y a la gente interesante para él. Poder tener debates y entender cómo se sentía la gente y escuchar su punto de vista. Sabía cómo dar voz a todas las partes y de alguna forma en el proceso que todos acercaran posturas. Ojalá todos tomemos una página de su libro para evocar eso y honrar su vida. Una vida extraordinaria", asegura.

"Descansa en paz Norman. Fue un regalo iluminarme con tu luz", se despedía la estrella de Friends.