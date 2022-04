Muere el actor Carolo Ruiz, hijo de Terele Pávez, a los 49 años

Carolo Ruiz, hijo de la inolvidable Terele Pávez, ha fallecido este miércoles con 49 años, cinco años después de que lo hiciera su madre a los 78 años de un derrame cerebral.

Así lo ha informado la organización de los Premios Pávez en un comunicado difundido a través de sus redes sociales: "desde los Premios Pávez queremos destacar la gran disposición y compromiso que siempre tuvo con nuestra organización y con nuestra ciudad Talavera de la Reina. Echaremos de menos su calor, su generosidad, amabilidad, cariño y toda la energía que desprendía hacia este humilde festival. ¡Buen viaje compañero!".

Según escribió el propio Ruiz en su cuenta de Facebook, el pasado 31 de marzo se "desinstaló" todas las aplicaciones de redes sociales así como avisó a sus seguidores de que no era su "momento" para "eso". "Solo transmitir agradecimiento, calma y reposo por mi parte", añadió.

Tras hacerse público el fallecimiento, el actor y director Santiago Segura ha publicado una fotografía en la que aparece con Terele Pávez y Carolo Ruíz.

"Esas bofetadas que te da la vida con la mano abierta, con fuerza, como diciendo, -no estes tan tranquilo chato, que esto es así-. Y te quedas con cara de gilipollas, porque Carolo era de las personas más amables y dulces con las que uno se puede encontrar … y tenía 49 años", ha contado.

Asimismo, Segura ha asegurado en el texto que Ruiz "adoraba" a su madre, y ella a él: "esa devoción del uno por el otro era envidiable. Esa gente que no corta con el cordón umbilical porque no quiere, porque no le da la gana y porque cuando es tan bonita y amorosa… ¿qué relación puede superar la conexión madre e hijo?", ha añadido.

También el actor Javier Cámara se ha sumado a las condolencias con otro mensaje en redes sociales en las que califica al fallecido de "ser de luz".