Muere el actor Billy Miller (General Hospital) antes de cumplir 44 años

El actor Billy Millerha muerto a los 43 años este pasado viernes 15 de septiembre en Austin, Texas, a solo dos días de celebrar su 44 cumpleaños.

La noticia ha sido confirmada por su representante aunque no se ha dado información sobre la causa de la muerte. Algunos medios estadounidenses como TMZ han revelado que Billy padecía una depresión maníaca en el momento de su muerte.

Billy Miller nació en Tulsa, Oklahoma el 17 de septiembre de 1979. Antes de convertirse en actor se licenció en comunicaciones de la Universidad de Texas para después trasladarse a Los Angeles donde obtuvo su primer papel en el año 2007 al dar vida a Richie Novak en la famosa serie All my children.

El actor Billy Miller | Getty

Miller tuvo una carrera llena de éxitos y recordada por su interpretación en las icónicas telenovelas The Young and the Restless y General Hospital por las que llegó a ganar hasta en 3 ocasiones el Daytime Emmy, concretamente en los año 2010, 2013 y 2014.

Tras confirmarse la trágica noticia algunos de sus compañeros en estas series han querido despedirse del actor:

Eileen Davidson, actriz de The Young and the Restless, ha comentado: "Me entristece mucho saber del fallecimiento de Billy Miller. Su contagioso encanto y calidez nos marcó a todos y tengo la suerte de tenerlo en nuestras vidas. Voy a extrañar esa sonrisa traviesa. Te amo, Billy".

El actor del Hospital General Jason Thompson escribió: "Lamento mucho y me entristece saber lo de mi amigo Billy Miller. Desgarrador. Era divertido, se reía mucho y tenía mucho talento. Luz y amor para sus familiares y amigos".

Michael Muhney, compañero de Young and the Restless, ha publicado este mensaje: "Mi hermano de Texas. Iluminaste cada habitación con tu sonrisa. Su tranquila intensidad en pantalla fue superada solo por su gentil amabilidad y genuino cuidado en privado".