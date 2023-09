La madre de Bill Miller habla tras la muerte del actor: "La enfermedad ganó la pelea y él entregó su vida"

Bill Miller era uno de los actores más importantes de las telenovelas en Estados Unidos con series como The Young and the Restless o General Hospital quien llegó a ganar 3 premios Emmy por su trabajo.

El pasado 15 de septiembre el actor fallecía en Austin, Texas, dos días antes de cumplir 44 años. La repentina noticia de su muerte ha hecho que se haya especulado sobre cuál había sido la causa de la muerte, ya que no se dio información al respecto.

Billy Miller en la 41 edición de los Daytime Emmy Awards | Getty

Pero, ahora, su madre, Patricia Miller, ha ofrecido un comunicado al medio Soap Opera Digest donde aclara lo sucedido: "Me gustaría compartir los siguientes pensamientos", empieza diciendo en la nota que ha compartido.

Para después seguir dando las gracias por el apoyo que ha recibido: "Quiero agradecer personalmente a los muchos fans y amigos personales por la abrumadora cantidad de amor, oraciones y condolencias que he recibido yo y mi familia por la devastadora muerte de mi hermoso hijo BJ – Billy Miller".

Y, para aclarar que Billy llevaba años luchando con problemas de salud mental: "Luchó una larga, dura y valiente batalla contra el trastorno bipolar durante años. Hizo todo lo que pudo para controlar la enfermedad. Amaba a su familia, sus amigos y sus fans pero al final la enfermedad ganó la pelea y él entregó su vida".

"Las otras causas de muerte que se cuentan no son ciertas. Ojalá lo fueran pero simplemente no lo son. Todos lo amamos mucho y estamos tratando desesperadamente de afrontar nuestra pérdida. No tendré nada más que decir. Gracias por el amor y el apoyo", termina diciendo.