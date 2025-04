Llega Tu cara me suena 12: repasamos las doce actuaciones más icónicas de toda la historia del programa

Manel Fuentes recibe nueva hornada de celebridades que están dispuestas a reencarnar a importantísimos rostros de nuestra música mundial. Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela Lladó, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani y Mikel Herzog Jr, son la cantera que veremos a lo largo de esta temporada 12 de TCMS.

Para abrir boca, recordemos el enorme listón que dejaron anteriores famosos con icónicas imitaciones que no podrán caer en el olvido en la historia de Tu Cara Me Suena:

1- Melody, como Rocío Jurado

Era la tercera edición del exitoso concurso de Antena 3 cuando nuestra actual representante de Eurovisión 2025 se mimetizó con la más grande. Ni más ni menos, Melody se atrevió a desgarrarse por dentro con el tema Señora, dejando al público a todos los miembros del jurado boquiabiertos. Quedó segunda finalista.

2- Angy, como Lady Gaga

Fue la primera ganadora de la historia del formato que produce Gestmusic para la señal principal de Atresmedia. Angy Fernández causó sensación con casi todas sus interpretaciones, pero esta encarnando a Lady Gaga pasará a la historia de la televisión.

3- María Villalón, como Shakira

Ganó la séptima edición de TCMS y entre los motivos para hacerlo estaban actuaciones como esta. María Villalón se metió en el bolsillo, tanto a telespectadores como a expertos, después de meterse en la piel de grandes artistas, como fue el recordado caso de Shakira y Me enamoré.

4- Jadel, como Luis Miguel

El ganador del talent El número uno consiguió proclamarse cuarto finalista en la décima edición del concurso de imitaciones. Todas sus interpretaciones brillaron con luz propia, pero la que hizo por Luis Miguel destacó sobremanera.

5- Nia, como Whitney Houston

La ganadora de Operación Triunfo 2020 fue una de las máximas protagonistas de la novena edición del formato presentado por Manel Fuentes. Imitaciones como la que hizo con Whitney Houston fueron tremendamente recordadas y la convirtieron en segunda finalista de aquella temporada.

6- Mimi, como Amy Winehouse

La cuarta finalista de la séptima edición de TCMS dejó inolvidables momentos para los fieles seguidores de este formato. Mimi Doblas, más conocida como Lola Indigo, destacó sobre el resto con increíbles imitaciones como la que hizo de Amy Winehouse.

7- Blas Cantó, como Diana Navarro

Ganó la quinta edición del concurso de Gestmusic y una de las razones más evidentes fue su pulcritud a la hora de actuar. Especialmente increíble fue su imitación como Diana Navarro, siendo una de las actuaciones más recordadas de este espacio televisivo.

8- Ruth Lorenzo, como Conchita Wurst

En este recordatorio no podía falta la ganadora de la cuarta edición de TCMS. La eurovisiva Ruth Lorenzó ha sido una de las famosas participantes que más momentos han aportado al formato, como cuando se convirtió en Conchita Wurst, entre otras.

9- Roko, como Loreen

Y de una ganadora del formato, a otra. Roko brilló durante toda la segunda edición en la que se proclamó vencedora. Entre otras, por imitaciones totalmente impresionantes, como esta que hizo de Loreen.

10- David Bustamante, como Nino Bravo

Fue el último ganador de este concurso y uno de los que más sorprendió de aquella decimoprimera temporada. David Bustamante dejó a todos boquiabiertos, especialmente cuando tuvo que meterse en el cuerpo y en la voz del inolvidable Nino Bravo.

11- Agoney, como Dimash

Lo del ganador de la novena edición de TCMS fue magia. No hubo una sola imitación en la que Agoney no destacara y no causara sensación entre el público y los miembros del jurado. Esta como Dimash está considerada como uno de sus mejores pases.

12- Jorge González-Antonio Orozco

Consiguió ganar la octava edición del programa. La más delicada e icónica, teniendo en cuenta que fue durante la histórica pandemia del coronavirus. Jorge González clavó casi todas sus imitaciones, pero fue inolvidable lo que hizo convertido en Antonio Orozco por Mi héroe.