Joseph Duggar, del reality 19 Kids and Counting, acusado de abusar de una niña de 9 años en unas vacaciones familiares

Joseph Duggar, conocido por su participación en el reality 19 Kids and Counting (19 hijos y contando), ha sido acusado formalmente de delitos sexuales contra una menor de 9 años, según ha informado la Oficina del Sheriff del Condado de Bay. El caso se remonta a unas vacaciones en Panama City Beach, Florida, en 2020.

El exrostro televisivo, de 31 años, enfrenta cargos por abuso sexual lascivo y obsceno de una menor, así como por conducta lasciva por parte de un adulto. Actualmente se encuentra bajo custodia tras ingresar en una cárcel en Arkansas, a la espera de ser extraditado a Florida.

Según las autoridades, los hechos habrían ocurrido cuando Duggar pidió a la menor que se sentara sobre su regazo durante las vacaciones familiares. De acuerdo con el informe policial recogido por People, también le habría pedido que se sentara junto a él en un sofá, cubriéndolos con una manta, momento en el que presuntamente manipuló la ropa interior de la víctima y realizó tocamientos inapropiados.

La investigación se reactivó después de que la víctima, ahora de 14 años, participara en una entrevista forense relacionada con otro caso de abuso. Según el informe, el padre de la menor confrontó a Duggar, quien supuestamente admitió los hechos tanto a él como a los investigadores.

Las autoridades continúan recabando información y no se descarta que puedan surgir nuevos detalles a medida que avance el caso. Mientras tanto, representantes de la familia Duggar no han realizado declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

Familia Duggar | Getty

Este nuevo escándalo vuelve a situar a la familia Duggar en el centro de la polémica, años después de los problemas legales de su hermano Josh Duggar, condenado por delitos relacionados con material de abuso sexual infantil.

A la espera de su traslado a Florida y del desarrollo del proceso judicial, el caso de Joseph Duggar añade un nuevo capítulo a la complicada historia mediática de la familia, con graves acusaciones que deberán resolverse en los tribunales.