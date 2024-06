Jared Padalecki revela que ha estado ingresado por tener "pensamientos suicidas": "Todavía tengo altibajos"

El actor de 41 años Jared Padalecki ha ofrecido su entrevista más sincera. El intérprete de Sobrenatural ha acudido al podcast I've Never Said This Before de Tommy DiDario, aunque el programa no se ha publicado todavía. Pero People ha tenido acceso de forma exclusiva a parte de la noticia.

Así, Jared comparte que ha tenido graves problemas de salud mental en el pasado: "Era 2015, tuve un momento realmente bajo. Estaba dejando que mis pensamientos tomaran el control y acudía a lugares de dramáticas ideas suicidas. Llamé a mi esposa y ella me dijo: 'Vete a casa'".

"Y así, llegué a casa, fui a una clínica durante un par de semanas y trabajé en ello. No he tenido tendencias suicidas desde entonces, ni por un momento", comparte.

"Necesitaba un reinicio desde cero. LLevaba 15 años en esta industria. Vas a una audición o a una alfombra roja y no te dicen: 'Jared, ¿cómo estás hoy?'. "Oh, hoy fue difícil, no dormí". Ellos quieren escuchar: '¡Oh, está todo genial! ¡Emocionado de estar aquí!' Así que eso es lo hice durante mucho tiempo, tratando de concentrarme en lo que es mejor para la persona que me habla en lugar de simplemente ser honesto".

"No es que me sienta avergonzado y diga: 'Oye, veo a un terapeuta, he estado en una clínica'. Lo digo con orgullo. Soy sincero sobre ello y se lo digo a todo el mundo", sigue sincerándose.

"Todavía tengo altibajos. Y hoy es un punto bajo", comparte Padalecki mientras empieza a llorar. "Estoy bien, no hay nada de qué preocuparme, pero tengo mucha tristeza por la cancelación de Walker, la familia", concreta haciendo referencia al final de la serie que protagonizaba desde el año 2021.

"Mis lágrimas no son por mí. Sé que estaré bien porque hablo contigo sobre esto, hablo con Gen sobre esto, hablo con mis amigos sobre esto. Por favor, sean abiertos, compartan, busquen a alguien, ya sea un amigo o un profesional. Digan la verdad", declara.

Para terminar diciendo que le ayuda "mantener la mente abierta y pensar en el día siguiente, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene".