Hayden Panettiere aclara tajante su vídeo donde le cuesta hablar: "No nos dejan aprobar las entrevistas"

La vida de la actriz Hayden Panettiere ha pasado por etapas realmente duras. A los problemas mentales y de adicción se sumó en febrero de 2023 la muerte de su hermano con tan solo 28 años. Pero ahora ha sido una entrevista a People la que la ha vuelto a poner en el foco mediático.

La actriz aparecía con cierta dificultad por mantener los ojos abiertos y con problemas al hablar, arrastrando las palabras. Algunas personas criticaron a People por haber compartido este vídeo ante el estado de Hayden y pidieron que eliminaran la entrevista. Ahora la propia protagonista del vídeo se ha pronunciado y ha hablado sobre este asunto a través de un post de Instagram.

"Me gustaría tomarme un momento para abordar la controversia en torno a una entrevista que hice recientemente con la revista PEOPLE", comienza su comunicado. "Es insondable que me encuentre en esta situación, pero me siento obligada a abordarla en un espacio en el que no se me critique por lo rápido o lento que hablo. Llevaba dos días sin dormir antes del rodaje debido a que uno de mis perros se estaba recuperando de una intervención quirúrgica urgente. Fue un rodaje de 8 horas seguido de una entrevista ante la cámara que debía durar 1 hora", continúa.

"La entrevista empezó bien y, para que conste, su comienzo no está incluido en la versión que publicó la revista PEOPLE. Estaba agotada. Mi representante interrumpió la entrevista antes de tiempo, ya que era evidente que me estaba desvaneciendo, sobre todo a medida que el tema se volvía más pesado. Le preguntamos a la entrevistadora si podíamos repetirla otro día o hacer una entrevista de seguimiento con zoom", continúa.

"Nos aseguró que no era necesario y que le había parecido una entrevista emotiva y sincera. También nos dijeron que la editarían y que sería un artículo precioso. La revista no nos deja aprobar las imágenes ni las entrevistas en vídeo antes de su publicación. Vemos la entrevista cuando se publica", añade.

"El duelo es diferente para cada persona. Si tomo o no medicación no es asunto de nadie y es algo entre mi médico y yo. Hago entrevistas para promocionar mi nueva película porque estoy orgullosa de ella. El verdadero problema aquí es la toxicidad de las redes sociales y un ciclo de noticias impulsado por el cebo de los clics".

"La salud mental es muy importante, y espero que quienes lean esto entiendan ahora que lo que uno dice escondido detrás de una pantalla de ordenador puede tener un impacto perjudicial en alguien. Estoy muy agradecida a quienes han salido en mi defensa en medio de este caos. Como he dicho antes, aún estoy trabajando por mi progreso. Todos lo estamos. Hayden", termina el comunicado.