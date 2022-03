Después de años de idas y venidas, finalmente el spin-off de 'Cómo conocí a vuestra madre' se convirtió en una realidad con Hilary Duff como protagonista.

'How I Met Your Father' ('Cómo conocí a tu padre') llegará a España el 11 de mayo de la mano de Disney+, pero en Estados Unidos ya ha terminado la emisión de su corta temporada de 10 capítulos con éxito, pues ha sido renovada para una segunda temporada más larga.

La nueva ficción está llena de pequeños guiños y homenajes a la serie original, y cuenta la historia de Sophie (Duff), que 20 años en el futuro cuenta a su hijo cómo conoció a su padre y cómo vivió esa época con sus amigos en Nueva York. Solo que esta vez en lugar de ver a los hijos en el futuro, la vemos a ella, interpretada por Kim Cattrall.

Chris Lowell, Francia Raisa, Suraj Sharma, Tom Ainsley y Tien Tran completan el reparto de esta nueva versión que en su último episodio, 'Timing is Everything', ha llevado las sorpresas a otro nivel.

Si no has seguido la serie al ritmo americano, no sigas leyendo si no quieres encontrar spoilers .

La sorpresa del 1x10 de 'How I Met Your Father'

En el último capítulo Sophie va a casa de Jesse para aclarar su relación, y cuando parece que todo se ha truncado entra al bar debajo de su casa (el apartamento de Ted y Marshall) dando un paseo por la memoria con todos los fans con el decorado del MacLaren's. Allí le atiende el camarero Carl, con el mismo actor que conocimos en 'Cómo conocí a vuestra madre'.

Hasta aquí los fans piensan que es un bonito guiño a la serie madre, cuando entonces se oye la voz de Robin. Sí, Robin Scherbatsky hace su aparición con una Cobie Smulders deslumbrante para dar consejos sobre el amor a la nueva protagonista.

Este momento ha sido toda una explosión de emoción para los seguidores de las dos series, que además no han dejado de notar los paralelismos entre lo que dice Robin sobre el 'timing' (el momento concreto), una referencia al personaje en la serie original.

Pero eso no es todo, pues a través de una mini-historia con El Capitán, personaje de Kyle MacLachlan, también se revela qué pasó con la piña que se encontró Ted Mosby junto a su cama, y es que se la robaron a él. Algo que solo sabían los que han visto las escenas eliminadas de la última temporada.

Después de esta gran sorpresa los fans ya están pidiendo una segunda temporada y soñando con quién podrá ser el nuevo personaje que tenga su gran regreso.

