La exposición pública de las estrellas les puede pasar factura a su salud mental, y Selena Gomez puede dar fe de ello. La actriz de 'Solo asesinatos en el edificio', muy concienciada sobre este aspecto, reveló sus mejores consejos para fortalecer la autoestima de uno mismo, como hacer ejercicio o simplemente llamar a alguien.

También se ha referido en el pasado a la cara oculta de las redes sociales y sus peligros. Por ello, en los últimos meses ha disminuido su uso de ellas, con periodos de inactividad. Y es que la joven está en la cúspide de personas con más seguidores en el mundo.

De este modo, la artista ha recibido comentarios negativos sobre su físico de un tiempo a esta parte, de los cuales está acostumbrada desde que saltara a la fama de la mano de Disney. Sin embargo, ha vuelto a concienciar a sus fans con un mensaje en TikTok.

"He estado intentando mantenerme delgada, pero fui a Jack in the Box y pedí cuatro tacos, tres rollitos de huevo, aros de cebolla y un sándwich de pollo picante", ha relatado en un vídeo de tiempo limitado de esta red social, sobre su reciente visita a un local de comida rápida.

"Pero sinceramente, no me importa mi peso porque la gente se queja de todos modos: 'Eres muy pequeña', 'Eres muy grande', 'Eso no te cabe', 'mimimi'...", ha explicado imitando a estos comentarios tóxicos.

"Z*rra, soy perfecta tal y como soy. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Adiós", ha concluido en su mensaje. Rápidamente, estas palabras han sido aplaudidas por sus verdaderos fans, destacando su defensa del llamado "body positive".

Cabe recordar que Selena Gomez se sometió a un trasplante de riñón en 2017 a causa del lupus que padece, y toma medicamentos para el resto de su vida, lo que le puede provocar cambios en su físico de los que tiene menos control.

Selena Gomez explicó el motivo por el que no se sentía "suficientemente guapa"

La cantante habló sobre la percepción negativa que tenía de su físico así como de los cánones de belleza actuales, y cómo estos le afectaron: "Cuando tenía 20 años, sentía que no era lo suficientemente guapa. Hubo un período en mi vida en el que pensé que el maquillaje era una necesidad y nunca quise que me vieran sin él".

"Quería poder mirarme en el espejo y sentirme segura de ser quién era", reparó. "Fue la mejor decisión que he tomado por mi salud mental", dijo sobre abandonar las redes sociales. "El odio innecesario y las comparaciones desaparecieron una vez que dejé el teléfono. Tendré momentos en los que este extraño sentimiento volverá, pero ahora tengo una mejor relación conmigo misma", comentó.

"Tengo problemas con la depresión y la ansiedad, y me resultó difícil ser yo misma. No quería publicar nada en las redes sociales", reveló en una entrevista con InStyle.

