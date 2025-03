Así es el hijo mayor de Hilary Duff, que ya tiene 13 años y es un calco de ella

Luca Cruz Comrie, el hijo mayor de Hilary Duff, acaba de cumplir 13 años, y el asombroso parecido con su madre no ha pasado desapercibido. El adolescente, que ya roza la altura de su madre y comparte con ella una sonrisa idéntica, ha sido protagonista de un emotivo homenaje en redes sociales con motivo de su cumpleaños.

La actriz ha celebrado esta fecha tan especial con una publicación en Instagram en la que ha compartido muchas fotos familiares y un largo mensaje cargado de emoción.

Hilary Duff y su hijo Luca | Getty

"Es tan dulce, con el corazón por delante y una forma de ver el mundo muy especial", describe a su hijo. "No puedo ir a ningún sitio sin que la gente me diga lo buen chico que es Luca".

Hilary también ha destacado lo mucho que Luca disfruta aprendiendo historia, su afición por el dibujo y la escritura, y su pasión por el fútbol: "Puede hablar con cualquiera sobre jugadores desde los años 70 o partidos que marcaron época".

El hijo de Hilary Duff, el mejor hermano mayor | Instagram @hilaryduff

También ha querido resaltar el papel de Luca como hermano. "El tipo de hermano mayor que eres es lo mejor", afirma con orgullo, en un texto lleno de cariño y referencias a momentos compartidos como escuchar hip hop juntos o charlas en la cocina.

Ante su declaración de amor, la reacción del propio Luca no ha podido ser más tierna. En una respuesta que Duff también ha publicado, el joven le responde: "Mamá no sé ni cómo describir lo mucho que esto me ha puesto una sonrisa enorme en la cara. Te quiero hasta la luna ida y vuelta".

Luca es fruto del matrimonio de Hilary Duff con el exjugador de hockey Mike Comrie, con quien comparte la custodia desde su separación. Actualmente, la actriz está casada con el músico Matthew Koma, con quien ha formado una familia numerosa. Tienen tres hijas: Banks Violet, que tiene 6 años; Mae James, que está a punto de cumplir 4; y la pequeña Townes Meadow, de 1 año y 10 meses.

Las redes no han tardado en llenarse de comentarios que señalan el parecido físico entre madre e hijo, describiéndolo como su "mini yo" o incluso su "gemelo". A medida que crece, Luca no solo recuerda a la Hilary de Lizzie McGuire en lo físico, sino también en carisma y naturalidad.