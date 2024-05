Las hijas de Hilary Duff "están empezando a entender" lo famosa que es, muestra su marido en un adorable post

Toda una generación creció con Hilary Duff mientras evolucionaba de estrella infantil a celebrity consagrada, por lo que tiene el cariño de muchos, muchos fans.

De las actrices de Disney Channel que se han mantenido más estables tanto en su carrera como en su vida personal, a sus 36 años Duff está en su mejor momento y acaba de ser madre por cuarta vez, que se dice pronto.

Junto a su marido Matthew Koma han dado la bienvenida a la pequeña Townes Meadow Bair. Hilary tiene también a Mae James, de 3 años, Banks, de 5, y Luca, de 12, este de su anterior matrimonio con Mike Comrie.

El Día de la Madre estadounidense se ha celebrado solo unos días después y su marido, ya conocido por su excéntrico sentido del humor, le ha dedicado una serie de Stories con fotos muy tiernas con sus hijos y dándole las gracias por su familia.

"A la mejor que lo ha hecho nunca. Verte ser la madre de nuestras pequeñas es una masterclass en maternidad, paciencia, amor y moda. Madre de pan, madre de mascotas, madre de moscas, madre de buenorrismo", bromea mientras presume de su mujer en la portada de una revista.

La felicitación del marido de Hilary Duff | Instagram @matthewkoma

"Es un honor poder hacer todo esto de criar niños contigo, y estoy tan feliz de que te hayas liado por cuádrupe y decidieras hacerlo una y otra y otra vez conmigo", confiesa.

"P.D.: Nuestras hijas están empezando a entender quién eres para el mundo", revela, en una foto completamente adorable donde Mae, la pequeña de 3 años, se queda picueta al ver a su madre en el póster de un escaparate. Parece que sus hijas empiezan a asimilar lo que significa que su madre sea tan querida por el público.

Por su parte, Duff también compartía una reflexión con un bonito vídeo por el Día de la Madre.

"Feliz Día de la Madre. Es enmarañado y duro y con altibajos, pegajoso y brillante y acogedor y precioso. Muy agradecida por todas estas personas que me eligieron. Agradecida de tener todo este caos bajo el mismo techo, y apreciando todo el sistema de apoyo que tenemos, agradecida por mi marido el cómico, todas mis amigas, mamás o no, y muy importante también estar agradecida a mí misma... Cada día profundizo para dar suficiente o un poco más a estas personas que quiero, y descubrir de verdad de lo que estoy hecha... Y no hubiera sabido cómo hacer eso si mi mama no lo hubiera hecho por mí. Mandando mucho amor".