Hilary Duff acoge a Mandy Moore y su familia en casa tras su tragedia en los incendios de Los Ángeles

Los devastadores incendios en Los Ángeles afectan cada vez a más vecinos, entre ellos a múltiples actores de Hollywood que han visto cómo las llamas arrasaban sus hogares. Mandy Moore, conocida por su papel en la serie This Is Us, cuya residencia en Altadena está gravemente dañada tras el incendio Eaton, aunque al menos sigue en pie.

Ante esta situación, su amiga y también actriz Hilary Duff, junto a su esposo Matthew Koma, han ofrecido refugio a Moore, su marido Taylor Goldsmith y sus hijos en su hogar de Los Ángeles. Así lo ha confirmado su cuñado, también amigo de Duff.

Hilary Duff y Mandy Moore | Getty

El hermano de Taylor Goldsmith, Griffin, ha resultado muy afectado por los incendios, perdiendo por completo su casa y su local de ensayo en Altadena. Griffin ha compartido en su cuenta de Instagram un mensaje devastado donde incluye su gratitud hacia Hilary y Matthew, por haber ofrecido su ayuda y hospitalidad.

"Nuestros queridos amigos Matthew Koma y Hilary Duff consideraron oportuno crear un GoFundMe para ayudarnos a salir adelante. Además de esto, actualmente están alojando a la familia de mi hermano. Han cuidado de toda mi familia desde que comenzó este caos. Nunca podré agradecerles lo suficiente. Este es el acto más bondadoso que alguien puede hacer por otro ser humano. Son las personas más hermosas y desinteresadas que hemos conocido", asegura.

Hilary Duff y Mandy Moore mantienen una amistad que se remonta a hace años, y forman parte del mismo "grupo de madres". La relación entre sus familias es estrecha, y sus hijos también comparten un vínculo especial. Esto ha hecho que los lazos entre ambas actrices sean todavía más sólidos, mostrando que, en momentos de crisis como este, el apoyo y la empatía son fundamentales.