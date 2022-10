Las actuaciones más memorables de Carlos Higes, representante de Eurovisión Junior, en su paso por 'La Voz Kids'

Carlos Higes enamoró al público con su talento y su sonrisa adorable en 'La Voz Kids', donde su actuación para las audiciones a ciegas hizo que Aitana se diese la vuelta muy emocionada.

Ahora, Carlos sigue triunfando en su carrera con solo 11 y ha sido elegido para representar a España en la próxima edición de Eurovisión Junior en Armenia, que tendrá lugar el 11 de diciembre. El joven es cantante, actor y modelo, con formación en canto y piano, "una voz versátil de amplio registro, muy buena afinación y color de voz", expresaba el comunicado.

Una gran interpretación de 'This Is Me' de 'El Gran Showman' del talent valenciano en 'La Voz Kids' le valió su paso al programa de Antena 3 y también demostró su gran progreso cuando la cantó en los Asaltos poniendo los pelos de punta a todo el plató. Puedes recordarla aquí.

De la mano de Aitana y Evaluna, Carlos brilló también el las Batallas junto a Marta y Elia interpretando 'Scared to be Lonely' de Dua Lipa y Martin Garrix:

Y Higes se convirtió en semifinalista regalándonos una gran actuación donde se atrevió por primera vez con el español, con 'Manos de tijera' de Camilo.

Carlos Higes, su camino a Eurovisión

Ahora el joven afronta un nuevo reto con su camino a Eurovisión Junior el 11 de diciembre y, según han explicado, su siguiente paso será encontrar la "canción más adecuada", de entre 247 propuestas.

Carlos grabará la canción y el videoclip y en Armenia se convertirá en el octavo participante de España en el certamen juvenil.