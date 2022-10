Carlos Higes, semifinalista de 'La Voz Kids', representará a España en Eurovisión Junior 2022

El joven Carlos Higes, de 11 años, representará a España en la próxima edición de Eurovisión Junior 2022, la versión infantil del célebre festival europeo, que tendrá lugar el próximo 11 de diciembre en Ereván (Armenia).

La noticia se ha conocido este lunes en La 1, tras un proceso de selección abierto al que concurrieron 95 niños de los que solo 30 pasaron a la siguiente fase. Finalmente, solo diez finalistas probaron su valía en los estudios de RTVE en Prado del Rey, en Madrid.

Higes (Valencia, 2011) es cantante, actor y modelo, con formación en canto y piano, "una voz versátil de amplio registro, muy buena afinación y color de voz" y experiencia en concursos de talentos como 'La Voz Kids'.

En el programa de Antena 3, presentado por Eva González, Carlos Higes fue uno de los semifinalistas dentro del equipo de Aitana. El cantantes nos deleitó en el programa con grandes actuaciones como cuando interpretó la canción 'This is me' de la película 'El Gran Showman' en las Audiciones a Ciegas y que puedes ver arriba en el vídeo.

Según ha informado RTVE, el siguiente paso es la elección de la canción "más adecuada" para el representante español, que surgirá de entre las 247 propuestas por diversos autores.

Durante este mes de octubre se grabará la canción y el videoclip del tema elegido para el festival, que RTVE entregará a la Unión Europea de Radiodifusión (UER o EBU por sus siglas en inglés) antes del 4 de noviembre.

La de Higes será la octava participación de España en la versión infantil del certamen eurovisivo, con una larga lista de buenas clasificaciones de sus antecesores, como el primer puesto de María Isabel en 2003 con el tema 'Antes muerta que sencilla'.

Más recientemente, tras el paréntesis en el que RTVE dejó de participar, también obtuvieron buenos puestos la valenciana Melani y la sevillana Soleá, quienes lograron sendos terceros puestos en 2019 y 2020, respectivamente.