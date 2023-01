El actor de Disney Dan Benson revela por qué se pasó al mundo del porno

Dan Benson interpretó el papel de Zeke en la serie de Disney Chanel 'Los Magos de Waverly Place' desde el año 2007 hasta el 2008 junto a David Henrie y Selena Gomez. Pero tras años trabajando dentro de la industria del entretenimiento convencional el año pasado sorprendió al mundo abriéndose una cuenta en OnlyFans.

Así, él mismo mando un mensaje, que puedes ver en el vídeo de arriba, donde decía: "Si querías verme desnudo, tu deseo ha sido concedido". Un giro profesional que sorprendió a muchos de sus seguidores pero que ahora Dan Benson ha querido explicar.

De esta forma, Benson ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok donde ha revelado el motivo por el que acabó haciendo entretenimiento para adultos: "Básicamente, cuando estaba en la serie 'Los Magos de Waverly Place', recibía mensajes de personas todo el tiempo, algunas de ellas eran mujeres que me parecían increíblemente atractivas. Resulta que enviar mensajes a esas mujeres, que resultaron no ser quienes decían ser, no fue la mejor idea, porque les enviaba fotos de desnudos y ellas las tomaban y luego las publicaban en sitios web".

Por ellos sus fotos íntimas acabaron "por toda la web". Una experiencia que el propio Dan ha calificado de "bastante traumática". "Obviamente, no quería que estuvieran publicadas. Pero, como pueden imaginar, esa fue una tarea bastante difícil. Terminé casi perdiendo mi trabajo más adelante en la vida debido a eso después de que me retiré de la actuación".

El actor asegura que esta situación fue algo "muy negativo" para él pero decidió darle la vuelta a la situación y sacar la parte positiva de todo esto: "Decidí dejar de luchar contra eso y, en cambio, ir en la otra dirección y apoyarme por completo en ello y crear una página en lugar de dejar que estas personas vendan mi privacidad. Así que comencé esa aventura el año pasado".

Un cambio radical en su actividad laboral que el propio Dan Benson asegura ha sido una experiencia muy gratificante: "Me he estado divirtiendo muchísimo. He conocido a mucha gente realmente genial en la industria del entretenimiento para adultos y ha cambiado mi vida para bien".