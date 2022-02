'El turista': Jamie Dornan tiene nueva serie y te contamos todo lo que necesitas saber

Jamie Dornan, nominado al Globo de Oro recientemente por 'Belfast' y que tiene un largo historial en el mundo seriéfilo con grandes títulos como 'La caza', regresa con 'El turista', donde interpretará a "El hombre" que busca desesperadamente su identidad. Este thriller de seis partes está producido por la ganadora del Emmy Two Brothers Pictures ('Fleabag') y creada y escrita por los aclamados escritores Harry y Jack Williams.

El nuevo proyecto de Jamie Dornan llegará a HBO Max el próximo 3 de marzo, y como aperitivo la plataforma ha publicado una serie de imágenes.

Sinopsis de 'El turista'

Jamie Dornan interpreta a un hombre británico que se encuentra en el brillante desierto rojo del interior de Australia, siendo perseguido por un enorme camión cisterna que intenta sacarlo de la carretera. Se desarrolla una persecución épica como el gato y el ratón y el hombre se despierta más tarde en el hospital, herido, pero sorprendentemente vivo. Con la salvedad de que no tiene ni idea de quién es. Con despiadados personajes de su pasado persiguiéndolo, la búsqueda de respuestas de este hombre lo impulsa a través del vasto e implacable interior del país.

Lleno de giros impactantes, sorprendentes, divertidos y brutales, 'El turista' está ambientada en un mundo poblado por personajes extravagantes y enigmáticos y es una comedia fuera de lo común marcada por la acción de alto riesgo. En el fondo, sin embargo, hay una historia de autodescubrimiento con una bomba de relojería oculta: a medida que el hombre comienza a descubrir el misterio de quién era, también se ve obligado a preguntarse quién es ahora... y rápido. ¿Descubrirá los secretos de su identidad antes de que los que intentan matarlo lo alcancen?

Jamie Dornan en 'El turista' | HBO Max

¿Qué actores salen en la serie?

'El turista' también está protagonizada por Danielle Macdonald ('Creedme', 'Dumplin', 'Patti Cakes'), Shalom Brune-Franklin ('Line of Duty', 'Roadkill'), Ólafur Darri Ólafsson ('Atrapados', 'The Missing' ) y Alex Dimitriades ('The End', 'The cry'). Damon Herriman ('Mindhunter', 'Justified') también se unió a la serie interpretando a Lachlan Rogers, reemplazando a Hugo Weaving, quien dejó la producción debido a problemas de agenda.

'El turista' es una producción de Two Brothers Pictures (una compañía de all3media) para la BBC, en asociación con Highview Productions, All3Media International, South Australian Film Corporation, HBO Max, Stan y ZDF.