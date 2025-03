ESTRENO EL 13 DE ABRIL

Tráiler oficial de la temporada 2 de The Last of Us: El desgarrador distanciamiento entre Joel y Ellie

El tráiler oficial de la segunda temporada de The Last of Us ya ha salido a la luz y nos muestra cómo ha cambiado la relación entre Joel y Ellie (Pedro Pascal y Bella Ramsey) cinco años después. También hay mucha acción, explosiones y más infectados.