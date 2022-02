¿Habrá tráiler? Los creadores de 'Juego de Tronos', en contra de adelantar ninguna escena de la temporada final

El secretismo de HBO con la octava temporada de 'Juego de Tronos' está volviendo locos a todos los seguidores de la serie. La madrugada del lunes salió a la luz el primer avance oficial, con la fecha de estreno de la octava temporada. Sin embargo, en lugar de un tráiler, que era lo que la mayoría de fans esperaban encontrarse, resultó ser un teaser sin imágenes reales de la temporada, sino rodado para la ocasión promocional, y dirigido por el ganador de un Emmy, David Nutter.

El teaser dejó importantes detalles que algunos de los seguidores de 'Juego de Tronos' más avispados nos supieron descifrar. No obstante, estas revelaciones tampoco fueron suficientes para la parte más impaciente del fandom. Hay fans que no pueden aguantar los cuatro meses que faltan para su estreno, y piden un tráiler de verdad. Según ha anunciado HBO, habrá tráiler, aunque los showrunners de la serie no estén de acuerdo.

David Benioff y Dan Weiss confirmaron en una entrevista a Entertainment Weekly que el tráiler oficial de la última temporada lanzaría una tonelada de imágenes inéditas del final de 'Juego de Tronos'. Sin embargo, eso no significa que ellos estén muy entusiasmados con la idea.

En la misma entrevista, Benioff citó a David Lynch, que nunca ha estado a favor de los tráilers."Puedes simplemente ir a ver una película y ver algo completamente nuevo y freco", explicó el showrunner, a lo que Weiss agregó:"Sólo quiero que alguien diga: 'Confía en mí, ve a ver esto'".

A pesar de las reservas de los creadores de la serie, los fans de 'Juego de Tronos' tendrán el tráiler de la octava temporada antes de su estreno, aunque no han dado ninguna pista de cuándo será su lanzamiento.